Net toen alle puzzelstukjes in elkaar leken te vallen voor die ‘goeierd’ Rik, fietste hij zijn noodlot tegemoet

Aprilse grillen leveren opnieuw sneeuw op, vanaf donderdag meer zon

12 april BRABANT - Het blijft bijzonder weer in de eerste helft van april. Maandochtend was op veel plekken de ruitenkrabber weer nodig door lichte nachtvorst en door de heel Brabant was er net als vorige week weer sneeuw te zien. Volgens Weerplaza is er vanaf donderdag weer ruimte voor de zon.