Net op tijd genoeg vrijwilligers voor Jeugdland Veldhoven: ‘Als de kinderen het leuk hebben, ben ik ook happy’

Vrijspraak na vermeende verkrach­ting bij brandweer­ka­zer­ne in Teteringen: te weinig bewijs

BREDA - Een 60-jarige man uit Geertruidenberg is door de rechtbank van Breda vrijgesproken van verkrachting. Er is geen bewijs dat de seks die hij vorig jaar augustus met een 28-jarige vrouw had gehad in Teteringen, onvrijwillig was geweest.