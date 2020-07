Nertsenfokkers weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn

Vandaag gaat de nieuwe donorwet in: ‘Geen vrijbrief voor ziekenhui­zen, we gaan in gesprek met familie’

1 juli EINDHOVEN - De nieuwe donorwet voor organen en weefsel gaat vandaag in. Geen registratie geldt voortaan als toestemming voor donatie. Dat was omgekeerd: geen registratie was geen toestemming. Verandert de nieuwe wet de gang van zaken in ziekenhuizen?