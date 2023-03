Nepverpleger Leroy S. zegt zelf aan de bel te hebben getrokken bij JBZ: ‘Ik was ingeschaald als verpleegkundige’

Live via TwitterDEN BOSCH - Rosmalenaar Leroy S. (27), die in mei 2020 werd ontmaskerd als nepverpleger op de corona-afdeling van het Bossche Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), zegt zelf contact te hebben gezocht met de afdeling personeelszaken toen hij zag dat hij was ingeschaald als verpleegkundige niveau 4. ,,Ik zag pas later dat die functie stond op de pas die ik had gekregen van het ziekenhuis.” Dat zei hij maandag in de rechtbank.