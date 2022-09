Negende seizoen ‘Massa is kassa’ in december op televisie; Mogelijke rechtszaak Nicol ‘speelt geen rol’

Nieuwsover­zicht | Dronken automobi­lis­te schept drie fietsers - Studenten kamperen in tenten door woningte­kort

Twee bedrijven in de Russische energiesector blijken in Breda te zetelen. Een Hummer en een trailer linken de tijdelijk opgestapte Jumbo-topman Frits van Eerd met de hoofdverdachte in een omvangrijke witwaszaak. En dankzij de docu Schijnstudent wordt de dood van Dianne voor de familie iets dragelijker. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag 24 september.

24 september