Neergeschoten man in Best blijkt bekende van justitie, politie zoekt derde betrokkene schietpartij

BEST – De man die maandag is neergeschoten in de wijk Wilhelminadorp in Best, is die avond met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Hij is ondertussen al meerdere keren geopereerd en gaat ook dinsdag weer onder het mes. Zijn toestand is op dit moment stabiel, laat zijn advocaat aan het Eindhovens Dagblad weten. De man heeft wel een zeer ernstige verwonding aan zijn arm. ,,Hij is goed te grazen genomen.”

Het slachtoffer komt uit Best en is in het verleden in aanraking gekomen met politie en justitie. ,,Hij is een paar jaar geleden veroordeeld voor een vermogensdelict. Een hoger beroep loopt nog”, laat zijn advocaat weten.

De neergeschoten man is als verdachte in het ziekenhuis aangehouden. Waarvoor precies, is nog niet duidelijk. Justitie heeft hem beperkingen opgelegd. Dat betekent dat hij geen contact mag hebben met de buitenwereld, alleen nog maar met zijn advocaat.

Wat gebeurde er?

Bij een ruzie in een woning aan de Melde raakte maandagavond nog een andere man gewond. Een derde betrokkene is nog voortvluchtig, naar hem is de politie nog op zoek. Aan het begin van de avond troffen agenten de 36-jarige bewoner van een woning aan de Melde lichtgewond aan in de tuin van zijn huis.

Op ongeveer hetzelfde tijdstip vonden andere agenten een zwaargewonde man, een 30-jarige inwoner van Best, aan op straat in de Prof. Titus Brandsmastraat. Beide mannen werden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling van hun verwondingen. De politie startte een onderzoek, waaruit al snel bleek dat het om twee gewonden van één incident ging.

Tekst gaat verder onder deze foto

Volledig scherm Best Schiet incident en AT inzet

Derde verdachte

Uit het eerste onderzoek blijkt dat er in de woning aan de Melde een ruzie geweest, waarbij schoten zijn gelost en beide mannen gewond zijn geraakt. ,,We weten ook dat er een derde persoon bij geweest is, naar wie we op zoek zijn", laat een woordvoerder weten. ,,We hebben een vermoeden wie deze man kan zijn geweest, maar hebben daarover nog geen zekerheid. Ook weten we niet of hij ook gewond geraakt is."

De nog voortvluchtige man is na de schietpartij samen met de 30-jarige man gevlucht in een auto, die later onbeheerd in de Prof. Titus Brandsmastraat werd terug gevonden. Deze auto werd in beslag genomen voor sporenonderzoek.

Tekst gaat verder onder deze foto

Volledig scherm Best Schiet incident en AT inzet

Doorzoekingen

,, We deden op verschillende locaties onderzoek en troffen tijdens deze onderzoeken meerdere vuurwapens aan. Uiteraard namen we die in beslag en forensisch onderzoek zal moeten uitwijzen of deze wapens bij het schietincident gebruikt zijn”, legt de politiewoordvoerder uit.