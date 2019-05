Nederlandse stikstofregels deugen niet; vergunningen op de tocht

‘In twee maanden tijd zeker tien drugsdum­pin­gen in het riool van Eindhoven’

10:05 EINDHOVEN - In het riool van de regio Eindhoven is in twee maanden tijd minstens tien keer drugsafval geloosd. Dat vertelt onderzoeker Thomas ter Laak van het wateronderzoeksinstituut KWR woensdagavond in het NTR-wetenschapsprogramma De Kennis van Nu. Op een van de meetmomenten werd er zelfs 12 kilo XTC aan in het de riolering aangetroffen.