Nederlanders willen liever niet besparen op uitstapjes: ‘We hechten veel waarde aan leuke dingen doen’

Sara (30) woont nog altijd in studenten­huis: 'Lukt niet om een huis te vinden’

DEN BOSCH/TILBURG - Waar moeten jongeren in hemelsnaam wonen? Als ze dan eindelijk een huis hebben, is er dan nog wel een planeet? En hoe zorgen ‘we’ ervoor dat ‘ze’ beter naar ons luisteren? Drie jonge Brabanders aan het woord over woningnood, klimaat en mee kunnen praten.

9 november