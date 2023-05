Nederlanders opgepakt bij illegale rave • Tineke raakt duizenden euro‘s kwijt • Komt Goldband naar Wageningen?

Youri Petrov: de tragiek van een ooit zo talentvol­le voetballer, die alles verloor door drank

Iedereen zegt het: Youri is een lieve jongen. Een goede man, warm, sociaal. Als hij niet drinkt. Helaas drinkt Youri wel. Hij had een groot voetballer kunnen worden, verdiende veel geld. Maar hij verloor alles: vrouw, kinderen, huis, geld, respect, zelfs zijn uitkering. Youri Petrov overleed afgelopen vrijdag op 48-jarige leeftijd. Onderstaand verhaal met Petrov werd in juni 2017 gepubliceerd in het Brabants Dagblad.