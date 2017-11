Nederlander gepakt in Nepal voor kinderporno: politie doorzoekt huizen in Zuid-Nederland

Een 75-jarige Nederlander is vrijdag in Nepal opgepakt in een internationaal onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen in het buitenland en kinderpornografie. In hetzelfde onderzoek is in Nederland een 46-jarige man opgepakt, laat het Openbaar Ministerie weten. Hij zit in beperking en mag alleen met zijn advocaat contact hebben.