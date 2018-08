Navigatiesystemen uit auto's gestolen tijdens dagje Beekse Bergen, 'Waarvoor betalen we dan 10 euro parkeergeld?'

Beeks arriveerde zondag rond 12.00 uur bij het recreatiepark, waar het die dag erg druk was. Bij aankomst werd Beeks door een parkeerwachter naar een vrije plek gewezen. Toen hij tegen 18.00 uur terugkwam, was zijn auto bezaaid met gebroken glas en was het navigatiesysteem verdwenen. ,,Toen ik dit bij de receptie ging melden kreeg ik te horen dat ik al de derde was die dag", vertelt Beeks, die een tweeledig gevoel overhield aan de reactie van de Beekse Bergen. ,,De medewerkers hebben mij meteen geholpen met het opruimen van het glas uit mijn auto en hun verontschuldigingen aangeboden. Dat was netjes. Maar er is verder niet meer naar mijn contactgegevens gevraagd. Ze konden verder niets betekenen."



Terwijl Beeks toch echt 9,50 euro uitrijgeld moest betalen. Beeks: ,,Je zou denken dat voor dat geld ook het parkeerterrein wordt bewaakt, maar er hangt niet eens een camera. De parkeerwachters gaan weer weg zodra het terrein vol is en houden verder geen toezicht."