Natuurclubs: liever windmolens in West-Brabant dan ergens anders in provincie

'Laat je niet bang maken', Brabantse lo­s­er­clown-ac­counts op Instagram in beeld bij politie

10:42 Tieners die zich verkleden als clown en mensen proberen bang te maken. Brabant is, mede dankzij de nieuwe bioscoopfilm IT en Halloween dat eraan komt, weer helemaal in de ban van de zogenoemde 'horrorclowns'. Vooral op sociale media als Instagram en Facebook duiken steeds meer accounts op van jongeren die in clownskostuum schrik proberen aan te jagen. De politie is op de hoogte van het bestaan van de accounts en houdt ze in de gaten. Maar: ,,Het is niet verboden om in een clownspak te lopen.”