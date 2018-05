Nathan's Crazy Dance Moves: '7th Sunday in Erp is mijn favoriete festival'

Stijf van de drugs

Het is dé reden dat 7th Sunday, afgelopen weekend gehouden, het favoriete festival is van Nathan. ,,Je kunt in Erp erg gezond eten. Er is veel keuze. Dat merkte ik vorig jaar al, maar dit jaar was het opnieuw super geregeld", zegt hij vol lof. ,,Ik zie mijn fanatieke dancemoves zelf ook als sporten. Het geeft me energie om zo raar mogelijk te dansen."

De pasjes - hij rolt over de grond of rent op zo gek mogelijke manier over het terrein - bedenkt hij vooraf. ,,Maar wat ik op welke beat doe, dat is puur improvisatie." Dat moet volgens de danser wel: ,,DJ's draaien allerlei remixes en mash-ups. Dus ook al ken je de nummers van thuis, je moet je dans altijd aanpassen aan de versie van het moment."

Brabant

Eekhof is vaker te vinden in Brabant. Zo is hij over dik twee weken aanwezig bij Lakedance in Best. ,,Relatief veel dance- en EDM-festivals vinden plaats in Noord-Brabant. Fijn, want het is daar altijd heel gezellig. In Nederland durven mensen minder te dansen dan in het buitenland. Maar hoe meer je naar het zuiden gaat, hoe meer men durft."