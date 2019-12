Nat, beetje zon en misschien wat mist: dit weer krijgen we deze kerst

Dat we in Brabant geen witte kerst hebben gekregen, mag geen verrassing heten. Het weer tijdens Eerste- en Tweede Kerstdag wordt treurig, met buien, een straf windje en 's nachts behoorlijk koud.

Zeker in de ochtend van Eerste Kerstdag regent het. In de loop van de middag trekken de buien weg en is er best wat kans op zon. Het blijft met een graad of acht ook vrij zacht. In de avond en nacht blijft het droog, zo voorziet Weerplaza. Koud wordt het wel: op sommige plaatsen zou het kwik dichtbij de nul graden kunnen komen.

Dat zorgt weer voor een mistig begin van Tweede Kerstdag. De kans daarop is het grootste in het noordoosten van het land, maar wees niet verrast als er ook in Brabant wat mist hangt. Pas dus op als je vroeg richting familie of vrienden rijdt. Tweede Kerstdag wordt iets frisser dan de eerste: maximaal een graad of zes.

