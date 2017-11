Namen genoemd bij homogeweld in Tilburg: 'Jongens sloegen man in elkaar omdat hij homo is'

Wat gebeurde er?

Homogeweld

In zijn aangifte verklaarde de man dat de jongens er specifiek op uit waren om iemand die nacht te mishandelen. ,,Volgens hem had bij wijze van spreken ook iemand met een rood petje mishandeld kunnen worden”, zegt de woordvoerder.

Nooit volledig hersteld

Vooral de jongen in het blauwe shirt is het slachtoffer bijgebleven.,,Hij had een blik in zijn ogen, zo agressief, die zie ik nog elke nacht voor me", vertelde hij geëmotioneerd in Bureau Brabant.