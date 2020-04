Naleven corona-maatregelen vooral voor Brabanders steeds lastiger, meer dan de helft hoopt op versoepeling

Brabanders vinden het in vergelijking met de rest van het land steeds lastiger worden om de corona-maatregelen na te leven. Dat blijkt uit een internetpeiling van deze site. We verlangen, net als heel het land, er het meest naar om onze familie en vrienden weer te kunnen zien.

Van alle respondenten (de peiling werd ingevuld door ruim 78.000 Nederlanders, waarvan 10.883 Brabanders) vinden vooral onze provinciegenoten het steeds lastiger worden om de maatregelen na te leven. Het gaat om 32 procent. In onze provincie zijn de maatregelen ook al langer van kracht, wat de cijfers kan verklaren.

Toch geven veel Brabanders aan inmiddels gewend te zijn aan de maatregelen en het dus makkelijker te vinden ze na te leven. Namelijk 38 procent. In heel Nederland vinden de meeste respondenten het makkelijker omdat het went: 40 procent.

Deze maatregel moet als eerst worden opgeheven

Onze provincie springt in vergelijking met de rest van het land niet uit in een bepaalde maatregel die als eerste opgeheven zou moeten worden. Onderling zijn ze erg verdeeld. Zo vindt maar een klein aantal (onder de drie procent) dat het verbod op evenementen en samenscholing als eerst moet worden opgeheven. Dat geldt ook voor afgelasting van betaald voetbalwedstrijden en sluiting van musea en bioscopen.

De meeste Brabanders kijken uit naar het opheffen van de gesloten scholen, namelijk 39 procent. Dat cijfer ligt in de andere provincies niet anders. Dat ligt in lijn met de rest van Nederland: 40 procent.

,,Tot nu toe was er veel begrip voor de maatregelen. Het was crisis”, stelt psycholoog Frenk van Harreveld, die de gevolgen van de beperkingen onderzoekt. ,,Maar hoe we hier weer uit moeten komen, wordt een duivels dilemma. Want dit is niet tot september vol te houden.” Als je jong en gezond bent en het coronavirus je niet persoonlijk raakt, blijft het leed mogelijk toch abstract, zegt hij. ,,Terwijl je restaurant misschien wel al vijf weken dicht zit en je leest dat het aantal besmettingen terugloopt. Is het allemaal wel zo erg, vragen mensen zich dan af. Maar feit is natuurlijk wel dat die ic’s minder vol liggen, doordat we ons aan de maatregelen houden.”

Verschil tussen denken en hopen

We zuchten naar verlichting. Respondenten werd namelijk twee dingen gevraagd: wat dénk je dat Rutte dinsdag gaat zeggen in de persconferentie en wat hóóp je? Van alle Nederlanders hopen Brabanders (samen met Noord-Hollanders) het meest dat de maatregelen worden opgeheven. Namelijk 13 procent.

Toch hopen de meeste provinciegenoten vooral dat de maatregelen alleen al worden versoepeld: 59 procent. Dat is in lijn met wat de rest van Nederland hoopt. Landelijk hoopt namelijk 58 procent op een versoepeling.

Wat mensen hopen is anders dan wat ze denken. Meer dan de helft van de Nederlanders (51 procent) denkt namelijk dat de maatregelen nog ‘gewoon’ van kracht zullen blijven. 46 procent verwacht daadwerkelijk een versoepeling.

En dat terwijl de gevolgen er al wel zijn. De Britten rapporteren in het onderzoek een achteruitgang in hun geestelijke gezondheid. Van Harreveld: ,,We weten niet door welke maatregel dat specifiek komt. Het zal uiteraard te maken hebben met zorgen over besmetting en de economie, maar ook met de sociaal-emotionele armoede waar we inzitten. Mensen zijn toch een aanrakende soort, we willen elkaar zien en knuffelen.”

Afstand houden is het makkelijkst

Brabanders lijken het van alle Nederlanders het makkelijkst te vinden om 1,5 meter afstand te houden van elkaar. Maar 6 procent geeft namelijk aan met die maatregel de meeste moeite te hebben. Dat is het laagste aantal van het hele land. Landelijk gezien scoort vooral thuiswerken laag, maar 2,5 procent zegt het daar moeilijk mee te hebben.

Het is geen hoog aantal, maar toch vinden vooral Brabanders het zwaar dat ze geen evenementen kunnen bezoeken, vergeleken met de andere provincies. Veruit de meeste vinden het vooral erg dat ze nu geen familie of vrienden kunnen bezoeken: 36 procent. Dat is in lijn met wat er landelijk gezegd wordt: 36 procent.

Versoepeling

Landelijk gezien hoopt bijna 60 procent op een versoepeling van de coronamaatregelen en we willen dan het liefst weer bij familie en vrienden op bezoek. Maar kan dat al? ‘Een duivels dilemma’, stelt Van Harreveld. ,,Mensen rapporteren al een achteruitgang in hun geestelijke gezondheid.”

Als je geen koekjes meer mag eten of dagelijks moet sporten, dan kost dat elke dag steeds meer moeite. Zo simpel is het eigenlijk ook met de coronamaatregelen, stelt Frenk van Harreveld. De gedragspsycholoog van de Universiteit van Amsterdam onderzoekt momenteel het effect van alle maatregelen. Hoe goed houden we ons eraan, en wat maakt dat we ons er wel of niet aan houden? Maar ook vraagt hij zich af wat de gevolgen zijn voor de (geestelijke) gezondheid in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De studies zitten nog in een beginfase, vertelt Van Harreveld, en dus bestaat een deel van wat hij vertelt uit inzichten, maar deels ook uit vermoedens.

Solidariteit, dat is het onderwerp

Hoe solidair zijn we naarmate de tijd verstrijkt nog naar ouderen en kwetsbaren, door ons aan al die regels te houden? Of andersom: blijven ouderen en kwetsbaren solidair binnen, zodat de kapper en het café weer open kunnen en bezoek aan vrienden weer mag? ,,Solidariteit, dat wordt vanaf nu hét onderwerp. Dat kan heel polariserend gaan werken tussen de mensen die veel beperkende maatregelen willen en diegenen die juist weinig maatregelen willen. Helemaal als het aantal besmettingen straks weer oploopt na versoepeling van de regels. Trek je de teugels dan weer strakker aan? En voor wie? Want juist de mensen die al in hun elleboog niezen, zijn vaak ook de mensen die al thuisblijven en andere regels respecteren.”

