Nagenieten op maandagochtend: dit zijn de hoogtepunten van het carnavalsweekend

Het carnavalsweekend is in 2023 weer als vanouds losgebarsten. Voor het eerst sinds corona konden alle leutactiviteiten in Brabant weer doorgaan. Met nog twee feestdagen voor de boeg blikken we alvast terug op hoogtepunten. Van festivals, tot optochten en hossen door het centrum.

Sleuteloverdrachten en intochten

Zoals ieder jaar wordt de sleutel weer door de burgemeester overgedragen aan Prins Carnaval, die vier dagen lang de scepter zwaait. Daar ging in veel plaatsen een groot spektakel aan vooraf. In Krabbegat (Bergen op Zoom) vaarde de Blauwe Schuit het centrum binnen met Prins Wannes III.

De leutvorst van het Kielegat (Breda) reed op een niet van echt te onderscheiden schimmel de stad binnen tijdens zijn laatste intocht. En duizenden Oeteldonkers verwelkomen weer hun Prins Amadeiro XXVI die traditiegetrouw arriveerde per trein.

Duizenden Oeteldonkers wachtten op hun Prins Amadeiro XXVI bij Oeteldonk Centraol:

Nederland, Den Bosch, intocht Oeteldonk. Foto aankomst Amadeiro op station opgewacht door den Peer

Optochten gaan weer door

Na de coronapandemie gaan ook bijna overal de optochten weer door. De carnavalszondag was in de meeste gatten, steden en donken weer de datum van handeling. Niet alleen de enorme praalwagens, maar ook de goed uitgedachte acts trokken de aandacht. Zoals in Kaaiendonk (Oosterhout), waar levende tosti-apparaten en koks met pasta langs het publiek paradeerden.

Indrukwekkende wagens waren onder meer te zien in Kruikenstad (Tilburg). Na een verplichte pauze van drie jaar trok een wagen met zeewezens, een plastic soep en Neptunus de meeste aandacht. Maar ook het publiek langs de kant mocht er wezen: zij waren met zulke grote aantallen aanwezig, dat de optocht regelmatig werd opgehouden. Ook in het centrum van Lampegat (Eindhoven) pasten de grote wagens maar net.

En ook in Boemeldonck (Prinsenbeek) waren de wagens weer groot, groter, grootst:

Karnaval Festival

Wat na drie jaar ook weer doorging: het hardstylefeest Karnaval Festival in Moergestel. Door slecht weer en corona ging het festival in carnavalsstijl al sinds 2020 niet meer door. Ook dit jaar leek er een streep door het feestje te moeten, nadat een abt van de Abdij Koningshoeven (ook wel bekend van het bier La Trappe) het festival bij de rechter tegen wilde houden. Zonder succes.

Op zaterdag en zondag kwamen tienduizenden feestvierders in Moergestel bij elkaar om carnaval op een wat ongebruikelijke manier te vieren. Hardstyle is niet bepaald het repertoire dat uit de speakers van de gemiddelde kroeg knalt tijdens het leutfeest, maar verkleed komen was wél verplicht. Het was weer een feest als vanouds. ,,Top sfeer, een gezellig feest en geen incidenten”, zei organisator Remko Hermans na de eerste dag.

Het hardstylefeest Karnaval Festival kon ondanks een rechtsgang doorgaan:

Tienduizenden jongeren die carnaval en hardstyle weten te combineren vermaken zich dit weekend tijdens Karnaval Festival in Moergestel.

Hossen en kindercarnaval

Er waren afgelopen weekend ook andere feesten die dichter bij de bekende carnavalstradities staan. Zo stond zondag de Grote Markt in het Kielegat weer stampvol met een hossende menigte voor het Hossen op de Markt. En ook op andere plekken barstte het straatcarnaval los. In Oeteldonk moesten sommige straten door grote populariteit zelfs uren worden afgesloten. Mensen staan in de rij om Korte Put- en Snellestraat binnen te komen.

Ook de kindermiddag bleken dit weekend in de smaak te vallen. Zo zaten in alle wijken van Lampegat de buurthuizen vol voor het kindercarnaval. En er is genoeg te beleven: in het Dorpshuis van Acht leerden de jongste carnavalsvierders luchtgitaar spelen en dansen met de juiste ‘moves’.

Carnaval vieren, hoe moet het eigenlijk? Hoe het in Oeteldonk moet, zochten we voor je uit: