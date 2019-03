‘Nachtmerries voor ooggetuigen Utrecht in eerste weken, daarna komt het weer goed’

TILBURG/UTRECHT - De meeste directe ooggetuigen van de aanslag in Utrecht gaan er geestelijk weer helemaal bovenop komen. In de komende weken zou het wel heel goed kunnen dat ze verschijnselen zoals nachtmerries, stress en slaapproblemen krijgen. Dat zeggen twee deskundigen op basis van onderzoeken en jarenlange gesprekken met slachtoffers van aanslagen en ernstige misdrijven.

Gegil, harde schoten en mensen die rennen voor hun leven. Ooggetuigen die in Utrecht van dichtbij de schutter in het rond hebben zien schieten, zullen afgelopen maandagochtend nooit meer vergeten. Dat is iets wat zeker is, zeggen Peter van der Velden en Rianne Letschert in gesprek met het Brabants Dagblad.

De experts zijn beide gespecialiseerd in Victimologie en hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar hoe slachtoffers en ooggetuigen na afloop reageren op bijvoorbeeld een aanslag.

Weer met de tram

Belangrijkste conclusie: bijna iedereen die met eigen ogen zoiets heftigs als ‘Utrecht’ ziet gebeuren, komt er uiteindelijk weer bovenop. ,,Hoe snel is afhankelijk van de persoon zelf”, zegt Letschert. ,,Door diverse studies weten we dat de meeste ooggetuigen hun dagelijkse routine na verloop van tijd weer oppakken. Dat ze gewoon weer met de tram durven te reizen en in openbare ruimtes durven te komen, zonder zich daarbij zorgen te hoeven te maken.”

Letschert, die in 2011 werd benoemd tot hoogleraar Victimologie aan de Universiteit van Tilburg, benadrukt wel dat ooggetuigen niet allemaal hetzelfde reageren op een traumatische ervaring. Die verschillen werden volgens haar goed zichtbaar na de aanslagen op de Twin Towers. ,,Door alleen al naar de beelden van die vliegtuigen te kijken begonnen sommige mensen symptomen van ptss te vertonen. Dat terwijl ze niet eens op de plek van de aanslagen waren geweest.”

Normale reactie

In zekere zin geldt dit ook voor de ooggetuigen van de aanslag in Utrecht. Zo durfde de 20-jarige bouwvakker Nicky van Grinsven uit Boxtel zijn heftige verhaal met een miljoenenpubliek op televisie te delen, terwijl andere ooggetuigen juist te geschrokken waren om met de pers te praten.

Letschert kan niet uitsluiten dat ook iemand als Nicky de komende dagen last kan krijgen van hetgeen hij gezien heeft. ,,Maar dat is een hele normale reactie. Het is helemaal niet raar dat mensen hierdoor nachtmerries krijgen of angstgevoelens krijgen. Dat is volkomen gezond gedrag.”

Professionele hulp

Pas als directe ooggetuigen na drie tot zes maanden nog steeds kampen met mentale of psychische problemen, is professionele hulp gewenst. ,,Dat komt inderdaad wel eens voor en dat is ontzettend naar voor zo’n iemand”, zegt Peter van der Velden, voormalig hoogleraar Victimologie bij Tilburg University.

,,Maar wat we gelukkig zien is dat het overgrote deel van slachtoffers er uiteindelijk zonder professionele hulp weer helemaal bovenop komt. Natuurlijk zullen ze nog wel een traan laten als ze eraan terugdenken, maar over het algemeen kan men het een plek geven.”

Extra trigger

Hoe dat kan? Beide experts komen min of meer tot dezelfde conclusie: wij mensen zijn stiekem hele sterke en veerkrachtige wezens. ,,We moeten de redzaamheid en het herstelvermogen van slachtoffers zeker niet onderschatten. Van belang is wel dat de omgeving aandacht en steun geeft waar slachtoffers behoefte aan hebben.”

Uit een groot bevolkingsonderzoek dat volgens Van der Velden nu gaande is, blijkt dat slachtoffers die steun niet altijd krijgen. ,,Maar het verwerken van het traumatische verlies van een dierbare kost natuurlijk meer tijd.”

Volgens hem hangt het er ook vanaf hoe iemand zich vóór zo'n dramatische gebeurtenis voelde. ,,Iemand die een gelukkig en sociaal leven leidt en een leuke baan heeft, komt er veel sneller bovenop dan iemand die op zo’n moment al depressief of zeer angstig was. Voor die laatste groep mensen kan zo’n dodelijk schietincident bestaande problemen verergeren.”

Verschrikkelijk

Voor de directe betrokkenen rondom de aanslag in Utrecht zijn de woorden van Van der Velden en Letschert in elk geval hoopgevend. ,,Maar uiteraard geldt dit helaas niet voor de mensen die deze week een dierbare zijn verloren, daar krijg ik echt een brok in mijn keel van”, zegt Letschert. ,,Het leed dat deze families nu meemaken is met geen pen te beschrijven. Echt verschrikkelijk.”