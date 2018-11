Naar PSV in Londen willen vliegen en dan komt op het station in Oisterwijk een glasplaat naar beneden

,,Hij heeft gigantisch mazzel gehad", zegt de vriend Etienne Timmermans, die vorig jaar prins carnaval in Kruikenstad was. ,,Zijn vrouw had hem bij het station in Oisterwijk afgezet. Hij zou de trein pakken naar het Centraal Station in Tilburg om van daaruit samen naar Schiphol te gaan. Dat is dus in duigen gevallen. We zijn met z’n drieën zeer ontstemd. Dat mag duidelijk zijn.”