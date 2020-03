Naar een Brabants museum, escaperoom of dierentuin? Het kan gewoon vanuit huis!

De maatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus zijn strenger geworden en dat betekent dat we nog meer binnen moeten blijven. Het zal je verbazen wat je allemaal nog kunt doen. We zetten weer wat tips op een rijtje. En zie, met thuisblijven verdwijnen de grenzen.

Kunst

Museum De Pont in Tilburg volgt de adviezen van het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid op en daarom blijft het museum voorlopig gesloten. Een virtuele wandeling door de collectie kan wel via Facebook, Instagram en twitter. Elke dag wordt er een werk van de vaste collectie of uit de actuele tentoonstellingen uitgelicht.

Het Stedelijk Museum Amsterdam heeft een speciaal programma gemaakt voor de thuisblijvers: Stay at Home Stedelijk. Er is een ruim aanbod van minidocs, podcast & audiotours. Elke vrijdag om 14.00 uur is er een virtuele live tour door het museum via Instagram. De eerste was afgelopen vrijdag. Directeur Rein Wolfs trapte af. De Live Tours zijn achteraf te zien op Youtube.

Of ga een gratis online cursus volgen bij het Museum of Modern Art (MoMA) in New York. Misschien ontdek je verborgen talenten bij jezelf.

Escapedemic

Sinds dinsdag staat op de website van Locks & Keys Escaperoom in Tilburg een online versie van een escaperoom voor thuis. In Escapedemic is het de bedoeling dat je met negen puzzels de verspreiding van een virus tegengaat. Eigenaar Bob Huijbregts heeft Escapedemic samen met Making Tomorrow gemaakt . Making Tomorrow leert hoe je leren en onderwijs op een eigentijdse manier leuk maakt.

Huijbregts: ,,We hebben dit speciaal voor de thuisblijvers gemaakt, voor iedereen vanaf twaalf jaar. Het is een spel met negen puzzels die je kan uitprinten. Het duurt ongeveer twee uur.” Volgens Huijbregts is het fijn als er ouders bij zijn, maar dat is wel zo gezellig. ,,Kinderen vinden het leuk om digitaal bezig te zijn en nu kan dat op een leerzame manier.” Escapedemic is gratis zodat iedereen het kan spelen, ,,maar donaties zijn natuurlijk welkom”.



Huijbregts denkt al na over een deel twee.

Thuis op safari

Elke dinsdag en donderdag plaatst de Beekse Bergen om 10.00 uur een aflevering van Ranger Kris op Facebook en op Youtube. Kris legt uit welke dieren er in de Beekse Bergen te vinden zijn. Voor kinderen zijn er opdrachten afgestemd op hun leeftijd.

Moestuinieren

Het is nogal een verschil of je driehoog achter woont of in een huis met een tuin. Tuinieren is rustgevend, je bent buiten in de frisse lucht en je beweegt. Maar ook als je geen tuin hebt kun je nog genoeg doen. Bedenk wat je lekker vindt en koop zaadjes daarvan. Niet te moeilijk denken, je hebt niet zo veel ruimte, maar als je eens begint met groenten waarmee je zelf een salade kan maken. Dus zaadjes voor sla (verschillende soorten), radijs, tomaatjes, mini-komkommer en paprika. Lege eierdozen fungeren prima als potjes. Zet ze op de vensterbank voor het raam en laat maar groeien. Als de plantjes stevig zijn kun je ze in grotere potten zetten en eventueel verhuizen naar het balkon. Je eerste eigen salade zal heerlijk smaken. En hoe leuk en leerzaam is dit om met kinderen te doen.

Borrelen

Toch een vrijdagmiddagborrel? Dat kan met de app Houseparty. Dat kan met maximaal acht personen. Natuurlijk niet zo gezellig als live, maar een goed alternatief en wel zo veilig. Als je perse toch live wil borrelen, dan met zijn drieën met anderhalve meter ertussen.

Sporten

Je mag nog buiten in je eentje gaan rennen, maar in een groep bootcampen bijvoorbeeld is niet meer toegestaan. Gelukkig zijn er genoeg apps te vinden waarmee je thuis kunt sporten. bijvoorbeeld de 7 minute workout, Daily Yoga, Virtuagym Fitness en natuurlijk de good old Hardlopen met Evy. Google maar op Sport apps voor thuis en je krijgt zo'n lange lijst, dat je niet weet wat je moet kiezen.