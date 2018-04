Na wethouder maakt ook burgemeester fout met declaraties: Baarle-Nassau betaalde mee aan tweede huis

BAARLE-NASSAU - De burgemeester van Baarle-Nassau heeft dubbele woonlasten gedeclareerd terwijl ze daar eigenlijk geen recht op had. Dat blijkt uit onderzoek van het Brabants Dagblad.

Na een declaratiemisser van de wethouder, die onlangs zelf opstapte, blijkt ook de burgemeester in Baarle-Nassau de mist ingegaan te zijn. Marjon de Hoon-Veelenturf liet de gemeente Baarle-Nassau betalen voor dubbele woonlasten in 2015 en 2016, terwijl ze niet aan alle voorwaarden voor die vergoeding voldeed. De Hoon geeft de misser toe. Ze zegt dat zij zich zelf indertijd niet met haar eigen declaratie bemoeid heeft, maar deze aan gemeentelijke medewerkers overliet.

Nadat deze krant aan de bel trok, stelde de burgemeester dinsdag alsnog extern onderzoek in. Daaruit bleek dat de bewuste declaratie juridisch toch niet in de haak was. De burgemeester betaalt het geld, een dikke 4.000 euro, 'inclusief rente' terug.

Gisterenavond informeerde zij de fractievoorzitters in de gemeenteraad. Die lieten bij monde van Hans van Tilburg van grootste partij BAARLE! weten niet te twijfelen aan de integriteit van de burgemeester.

Opstappen

De kwestie is saillant omdat in Baarle-Nassau onlangs al een wethouder opstapte. In zijn (kilometer)declaraties werden óók fouten ontdekt, toen deze overhandigd werden aan het Brabants Dagblad.

Deze krant publiceert binnenkort onderzoek naar bestuurdersdeclaraties in alle gemeenten van haar verspreidingsgebied. In een ferme verklaring noemde Baarle-Nassau de wethoudersaffaire ‘onwenselijk en onacceptabel’, ook al ging het om hooguit een paar honderd euro.

Voorwaarden

Burgemeesters kunnen na hun benoeming dubbele woonlasten vergoed krijgen, als zij in hun nieuwe gemeente gaan wonen terwijl hun huis in de oude woonplaats nog niet verkocht is. Er geldt een aantal voorwaarden. Zo moet de oude woning voor iedereen zichtbaar te koop staan. Aan die voorwaarde heeft burgemeester De Hoon, die in 2015 naar Baarle-Nassau kwam, niet voldaan. Toch kreeg zij de vergoeding.

De oude woning van de burgemeester, in Rijsbergen, heeft nooit te koop gestaan. Sterker nog, De Hoon heeft het pand nog altijd in bezit. Het huis wordt nu gehuurd door haar zoon. De Hoon zegt dat medewerkers van de gemeente destijds zeiden dat ze tóch recht had op vergoeding van dubbele woonlasten.