Na ‘The Battle of Zijtaart’ ging de bezem door de kickbokssport

Geliefd bij de één, kapotge­trapt door de ander: waarom werken deelscoo­ters niet overal?

Felgroene deelscooters en -fietsen zijn sinds deze week nergens meer te vinden in Roosendaal. En dat is zeker niet de enige gemeente waar Go Sharing ermee kapt: in 32 van 45 gemeenten waar het bedrijf nu nog actief is, kun je straks niet meer op hun elektrische tweewielers stappen. Maar waarom worden de groene snorfietsen op de ene plek met open armen ontvangen, en in de andere plaats juist genegeerd of vernield?

5 november