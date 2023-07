Na Sterkselnaar Rob Scheepers nu ook Iris Rulkens (Leende) en Eveline Stallaart (Heeze) in De Slimste Mens

Met quiz ‘Laat kettinkje met slagtand maar liggen’: wat je wel en niet mee terug mag nemen van je vakantie

Een mooi souvenir of de oogst van een uit de hand gelopen shopsessie: niet alles wat je koopt op vakantie mag zomaar mee naar huis. Sharona Dagevos (33) is vaktechnisch coördinator bij de douane op Schiphol en vertelt hoe het zit. ,,,Onlangs vonden we een dode aap in een koffer.’’