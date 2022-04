Na Lakedance ook festival 7th Sunday uitverkocht

Tiësto, La Fuente en Ferreck Dawn

Grote trekpleister op 7th Sunday is dj Tiësto. De Bredanaar woont de laatste jaren grotendeels in New York in Amerika en draait nog maar zelden in Nederland. Ook de Eindhovense dj’s La Fuente en Ferreck Dawn draaien in Veghel. Naast een mainstage heeft 7th Sunday tien verschillende podia voor de meest uitlopende vormen van pop- en dancemuziek.

Komend weekend gaat het festivalseizoen in de regio Eindhoven van start met het festival Rebirth in Haaren, een week later gevolgd door het driedaagse festival Paaspop in Schijndel. Lakedance is op 21 mei, 7th Sunday op 5 juni en WiSH Outdoor in Beek en Donk in het eerste weekend van juli. Ook voor dat festival gaat de kaartverkoop hard. Tot eind augustus zijn er in Oost-Brabant vrijwel elk weekend grote of kleinere festivals, zo’n 60 in totaal.