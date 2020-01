Na hoogwater is te weinig water het nieuwe probleem: ‘Dit zijn we niet zo gewend’

Buitensporten Racerun­ners zetten vol in op competitie

26 januari BREDA - Hardlopen, roeien, voetballen of skaten; bewegen in de buitenlucht is leuk en gezond. Wekelijks bezoeken we een training in West-Brabant. Ditmaal zijn we op de atletiekbaan van AV Sprint in Breda waar een clubje mindervaliden wekelijks traint met een racerunner.