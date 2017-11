Na het kiesrecht nu ook het carnavalsrecht; mogen vrouwen in Raad van Elf?

Honderd jaar geleden werd het vrouwen toegestaan in de Tweede Kamer plaats te nemen. Maar een ambt krijgen tijdens de vier feestelijke dagen, dat laten de regels van het Tilburgse openbaar carnaval ook in 2017 nog niet toe. Eigenlijk bizar, menen Sedi van Loon (D66), Nathalie Nijs (GroenLinks) en Bea Mieris (PvdA).

Open brief

,,Moet carnaval zijn 100-jarige achterstand, waar het om gelijke kansen voor mannen en vrouwen gaat, niet met een flinke slag gaan inhalen?" Die vraag stellen ze gedrieën in een open brief aan de Carnavalsstichting Tilburg.

Het is een uitnodiging tot een maatschappelijk debat, stellen de raadsleden, vooralsnog geen politiek nummer. Ook al gaat er gemeenschapsgeld naar het openbaar carnaval. ,,Het is beter dat de samenleving zelf dit regelt dan de politiek", zegt Bea Mieris.

Traditie of achterhaald?

Maar op de persoon af gevraagd antwoordt Van de Laar dat hij een oproep zoals in Tilburg 'heel goed kan plaatsen'. ,,Vaak wordt gezegd: het is nou eenmaal traditie. Maar ook traditie kan meebewegen met de samenleving. Het spel dat carnaval is, als persiflage op de gangbare verhoudingen, moet niet worden aangetast. Maar of nou een man of een vrouw 'burgemeester voor vier dagen' is, dat maakt niet uit."