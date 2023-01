Na drie jaar weer een kopje koffie terwijl je wacht in Elkerliek

‘Onderzoek nu alvast omturnen bezinepomp naar laadplein voor elektri­sche auto’s’, klinkt het in Best

BEST - Wat gaat er gebeuren met tankstations in Best, als er geen nieuwe benzineauto’s meer worden verkocht? Als het aan de plaatselijke D66-fractie ligt, wordt nu al onderzoek gedaan naar het omturnen van een pomp tot laadplein voor elektrische auto's.

17:10