Na de kater van 40 jaar jeugdzorg: zullen we weer gewoon gaan helpen?

Brabant de warmste: eerste officiële lentedag een feit

Nergens in Nederland was het donderdagmiddag zo warm als in Brabant. Bij het KNMI-meetstation in Woensdrecht steeg het kwik rond 15.40 uur tot 17.0 graden. Mogelijk wordt het later op de dag nog ietsje warmer, aldus Weerplaza.

10 maart