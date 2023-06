Mysterie: zoveel bolletjes ijs eten Helmonders gemiddeld

Bouwplan De Huif krijgt genoeg licht, volgende stap kan gezet

SINT-MICHIELSGESTEL - Het duurde erg lang, maar nu komt er toch wat schot in de zaak rond het nieuwe bouwplan op het braakliggend terrein van De Huif in Sint-Michielsgestel. Een speciale studie moest uitwijzen of in alle 39 te bouwen woningen wel voldoende licht komt. Dat blijkt inderdaad het geval.