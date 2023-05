Mysterie: zoveel bolletjes ijs eten Bosschenaren gemiddeld

Slechts enkele tientallen kaarten verkocht: nieuwe wereldmu­ziek­fes­ti­val Tilburg krimpt in

TILBURG - Minder bands, minder podia. De organisatie van het nieuwe wereldmuziekfestival Kumba Kumusha heef besloten het programma in te krimpen. De reden: in de voorverkoop zijn flink minder kaarten verkocht dan verwacht. Ook de prijs is verlaagd.