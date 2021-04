Muziekblad OOR bestaat 50 jaar: ‘Het is een instituut’

Achter dikke sluiers van mysterie en bravoure blijken rockiconen ware meesters in het verbergen van hun innerlijke wereld. Rechtgeaarde muziekjournalisten pulken het liefst iets van die glanzende vernislaag weg. Met respect en liefde maar ook op kritische afstand. Voor veel pop- en rockliefhebbers is het Nederlandse muziektijdschrift OOR een vaste, betrouwbare baken. Vandaag, op 1 april, viert OOR het vijftigjarig bestaan als onvervaarde signaalpost van nieuwe muziektrends, acts en albums. Daarmee is het één van de oudste popmuziekbladen ter wereld.

Uniek zijn de talloze diepgravende, uitdagende interviews die de afgelopen halve eeuw zijn verschenen in OOR. Lekker onbeschaamd rondwroeten in de hoofden van je helden is wel toevertrouwd aan OOR-journalisten. Het blad viert zijn gouden feestje met een kloek boek vol spraakmakende interviews uit hun historie. Het jubileumboek Want More? Het beste van 50 jaar OOR barst uit zijn voegen van stoere jongensverhalen, rake illustraties en onthullend fotomateriaal. Op tournee met The Band of Herman Brood, op de koffie bij cultrocker Captain Beefheart in een Californisch woestijnstadje, of een zeldzaam vechtinterview met Van Morrison. Noem het maar pure rockromantiek.

Iggy Pop

Drie generaties West-Brabantse muziekjournalisten maakten het wilde OOR-circus van nabij mee. Naast hun werkzaamheden voor onder meer BN DeStem gingen en gaan ze op pad voor het jubilerende muziekblad. Thomas Snoeijs (Langeweg, 1985) is nu deels als online-redacteur werkzaam voor OOR. Als stagiair en jonge journalist maakte hij rap furore. Voor zijn OOR-interview met rockbroeders Iggy Pop en Josh Homme won hij de Jip Golsteijn Journalistiekprijs 2018. Zijn bevlogen artikel is opgenomen als slothoofdstuk in het jubileumboek.

,,Ja, mijn one-hit wonder”, grapt hij al te bescheiden. ,,Ik hou er van om in mijn muziekverhalen een personage neer te zetten. De rockwereld is vol van die radicale figuren. Avond aan avond geef je optredens voor duizenden mensen. Een compleet bizarre situatie als je erover nadenkt. Maar het zijn geweldige personages voor een sterk verhaal. Met Iggy Pop en Josh Homme zit je meteen goed. De anekdotes kon ik zo oplepelen.”

Snoeijs waardeert het dat OOR hem zoveel vrijheid durfde te geven. ,,Al van oudsher geeft OOR de ruimte aan uitgesproken schrijvers. De eerste dertig jaar stond het blad bekend om de confronterende, harde interviews. Dan zeikte OOR-oprichter Barend Toet gerust een band als T. Rex compleet af. Een act mocht vooral niet teveel spatjes hebben. Ik voel me meer een observator. Wat dat betreft ben ik de gemoedelijke Brabander die het graag gezellig houdt.”

Zelfgekweekte wiet

In de jaren negentig dook muziekjournalist Dieter van den Bergh (Kruisland, 1973) in de wereldmuziek voor OOR. ,,Als jochie hield ik van alternatieve rock. Dan was OOR het enige platform. Ik keek op tegen hun schrijvers. Ze waren een leidraad voor me. En als je er dan zelf voor mag schrijven, komt een droom uit.” Van den Bergh vloog de hele wereld over voor zijn verhalen. ,,Onvergetelijk was een fado-trip naar Portugal waar we een hele dag te gast waren op een bruiloft. Of het bezoek aan reggaecollectief Zion Train op hun afgelegen boerderij in Wales. Het was verplicht mee te roken van hun zelfgekweekte wiet. Helaas was die zo sterk dat het gesprek volledig in de soep liep. Tot mijn grote schaamte moest de dag erna het interview helemaal overnieuw.”

Warme herinneringen houdt hij over aan zijn bezoek aan de Malinese blueslegende Ali Farka Touré. ,,In Mali was die man een koning, inclusief bewapende lijfwachten. Hij nam ons in jeeps mee naar zijn optrekje in de woestijn. Voor deze bezoeken werden gerust tien dagen uitgetrokken. Vaak betaalde de platenmaatschappij in de hoop dat je met een lyrisch verhaal terugkwam. Soms tevergeefs”, gniffelt Van den Bergh.

Inmiddels schrijft hij niet meer voor OOR. Na de eeuwwisseling ging het blad freelancers minder betalen. ,,Maar als je voor OOR werkt weet je wel dat je gelezen wordt. De kwaliteit van de verhalen is groot en de drempel om er binnen te komen als journalist blijft hoog.”

Instituut

Het is die hoge kwaliteit waardoor Willem Jongeneelen (Wouw, 1960) meteen viel voor OOR. ,,Het blad is een instituut. Tijdens de punkjaren was het al mijn gids. In die tijd had je wel popbladen als Muziek Expres. Maar Muziekkrant OOR - zoals het toen nog heette - ontworstelde zich aan het amateurisme. Schrijvers kregen de ruimte om een kwalitatief goed muziekverhaal neer te zetten. Van de Kamp en fotograaf Anton Corbijn gingen bijvoorbeeld uitgebreid op reportage met een piepjong U2. Hun vriendschapsband is altijd blijven bestaan.”

Quote Ik mocht een Nirvana-con­cert in Gent verslaan voor OOR, daar ving ik nog een stuk gitaarhals op

Sinds 1983 schrijft Jongeneelen voor OOR. ,,Ambities had ik niet zo. Het ging mij louter om de liefde voor muziek.” Jongeneelen nam veel live- en platenrecensies op zich en deed interviews. ,,Zo strikte ik de Schotse rocksensatie The Jesus and Mary Chain voor een interview. Lastige jongens die eerdere OOR-interviews hadden geweigerd. Maar na afloop van hun Effenaar-concert raakte ik met ze aan de praat, en het klikte zowaar. Daarnaast mocht ik bijvoorbeeld een Nirvana-concert in Gent verslaan. Echt overweldigend. Ik ving nog een stuk gitaarhals op.”

Bij OOR groeide Jongeneelen uit tot België-specialist. Bands als dEUS en Millionaire signaleerde hij vroeg. ,,Ik speur steeds naar nieuwe acts. Door het bezoeken van festivals en het luisteren naar Studio Brussel. Als ik het idee heb dat niemand er over gaat schrijven, dan klop ik meteen aan bij de redactie. OOR geeft me gelukkig veel vrijheid.”

Mooi voorbeeld is Jongeneelens mislukte interview met de Australische rockband Wolfmother. ,,Ik kreeg allemaal vermoeide cliché-antwoorden geserveerd. Toen heb ik de redactie verteld dat ik zelf veel betere antwoorden kon verzinnen. Het artikel is er uiteindelijk gekomen. We hebben er een Wolfmother-multiple choice van gemaakt, zodat de lezer zijn eigen favoriete antwoord kon kiezen.”

En wat ligt er voor OOR in het verschiet? ,,De romantiek van vroeger verdwijnt wellicht. Even op de koffie bij Neil Young zoals OOR-journalist Constant Meijers in de jaren zeventig deed, is er echt niet meer bij. Veel artiesten zitten tegenwoordig verscholen achter pr-bureau’s en managers. De popjournalist wordt steeds meer curator en opiniemaker”, verwacht Snoeijs. Naast het fysieke blad kiest OOR bewust voor online. Zo put het blad rijkelijk uit het historische artikelenarchief. ,,De digitale abonnementen zitten in de lift. Mensen zijn gelukkig bereid om te blijven betalen voor gedegen, uitgesproken popjournalistiek.”

