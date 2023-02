Musti Önlen (31) vertelt over opvang van dak- en thuisloze jongeren in Hasselt: ‘Dat zij anno 2023 op straat moeten leven... Onaanvaardbaar’

Update Europees avontuur Heroes Den Bosch ten einde na bizarre basketbal­week

Dik drie kwarten lang lag Heroes Den Bosch woensdagavond in Estland op koers om zijn Europese basketbalcampagne te verlengen. Maar in het slotkwart stortte de landskampioen in. Met een 73-63-nederlaag bij BC Kalev/Cramo komt er een einde aan een bizarre basketbalweek die zeven dagen geleden begon, precies in het Turkse rampgebied.

8 februari