Museum Meierijstad ten koste van Jan Heesters? Niet als fracties SP en Hart het voor het zeggen hebben

lezersvraag Ik wil nog ‘een exitge­sprek’ met mijn ex-vriend, maar hij wil niet: wat is wijsheid?

Je relatie is net stukgelopen, en nu? Praat je samen nog na over de mooie en de minder mooie momenten of kies je voor totale radiostilte? Zo’n gesprek ziet er in films altijd goed uit, zegt relatietherapeut Jean-Pierre van de Ven, maar haalt in het echt weinig uit. In deze rubriek beantwoorden onze deskundigen elke week een lezersvraag over relaties, gezondheid, voeding en andere onderwerpen.