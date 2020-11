Multimiljonair Peter Gillis uit Asten niet rijk genoeg voor Quote 500

November Music: nagelbij­tend naar persconfe­ren­tie

2 november DEN BOSCH - Vrijwel alle festivals werden dit jaar afgelast. Als een van de weinigen besloot November Music, festival voor nieuwe muziek in Den Bosch, het evenement toch door te laten gaan. Dat was niet uit stoerheid, zegt zakelijk directeur Theo van Dooremalen. ,,We vinden het heel belangrijk dat musici toch konden spelen.” Maar nu hangt November Music ook aan een dun draadje. Als de theaters dicht moeten, is dat ook het einde verhaal voor het festival.