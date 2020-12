MTB’ers domineren de bossen: ‘We worden gezien als zotten en vervuilers, maar we maken niets kapot’

FACEBOOKGROEPENActief bezig met tuin, huisdier of buitenleven? Voor elk onderwerp is er wel een Facebookgroep, waar gelijkgestemden elkaar advies geven en hun passie delen. Martijn Schraven meldt zich aan en praat mee. Vandaag: 'MTB XL NL-BE' met 5.991 leden.

Vlaamse en Nederlandse mountainbikers hebben zich verenigd in de groep 'MTB XL NL-BE'. Op de Facebookpagina staan veel vragen over onderhoud van de fiets. Soms heel specifiek, over een aan te schaffen onderdeeltje, of juist wat meer algemeen, alles komt voorbij.

Maar er is ook voldoende ruimte voor het delen van fiets-gerelateerde nieuwsberichten, grappige filmpjes van collega-mountainbikers die op hun plaat gaan in de modder of suggesties voor leuke evenementen.

Speak for yourself

,,We worden dikwijls aanzien als zotten en vervuilers", schrijft groepslid Tom Delanghe. Terwijl we gewoon op een sportieve manier van de natuur genieten. En in tegenstelling tot wat de groenen van Natuur en Bos zeggen, maken wij niets kapot."

Waarop een andere mtb'er, Marc van Buren, direct reageert met: ,,Speak for yourself. Ik gooi al mijn zooi gewoon in de natuur. Juist gewoon omdat het kan. Ik neem zelfs vuilniszakken van thuis mee om vanaf mijn fiets de natuur in te gooien."

Hierna volgt nog een uiteenzetting waarin zijn gedrag tijdens het fietsen van kwaad tot erger gaat. Voor degenen die geen gevoel voor humor hebben, vermeldt hij er voor de zekerheid bij dat hij een geintje maakt. Een gezonde dosis 'ouwe jongens (m/v) krentenbrood' is deze groep niet vreemd.

Helpende hand

Volgens Roel Schouten is de onderlinge verbondenheid van de moutainbikers ook in het veld aanwezig. ,,Het fijne van mtb'ers onder elkaar is dat er altijd een helpende hand is bij panne of een ongeluk."

Deze groep is de ideale plaats om tips te vragen met betrekking tot specifieke trails. Welke lus is het leukste om te nemen? Dat soort vragen. Er is altijd wel iemand die dit gebied op z'n duimpje kent en graag tips en adviezen geeft.

De app Strava, waarmee routes vastgelegd en gedeeld kunnen worden, lijkt redelijk ingeburgerd, want ook hiervan zijn voldoende voorbeelden te vinden.