Motorrijder raakt gewond bij ongeval op A2 ter hoogte van Budel

zomerfoto 2023 ‘Ik zit op een tropische eiland’, dacht de fuut

WEEKWINNAAR - Plastic afval is een ramp voor het milieu maar deze fuut staat daar niet bij stil en maakt handig gebruik van alles wat goed drijft. Wie doet me wat in mijn broedtijd? Een bijzondere foto met aandacht voor dier en milieu. Hij sprong er direct uit bij de jury. Van harte gefeliciteerd Dymph Brokx. U bent de eerste weekwinnaar van onze wedstrijd Zomerfoto 2023.