Motorrijder gewond door harde val in Drunen

Voor Unitas’30 valt het eens allemaal de goede kant op: ‘We hebben het weer in eigen hand’

De opluchting droop van Unitas’30-aanvoerder Danny Lauwen af: ,,Het is ook wel fijn dat het een keertje in ons voordeel uitvalt.” Dat het goed viel, daar was hij zelf verantwoordelijk voor. Hij besliste de belangrijke degradatiekraker tegen EVV door in de slotfase een bal nog knap binnen te werken: 2-1.