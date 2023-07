Motorrijder gewond bij frontale botsing met auto in Helvoirt

Ondanks persoon­lijk leed en celstraf groeit Rob uit tot een kickboksle­gen­de: 'Dát was een vreselijke tijd’

Zijn foto hangt in een restaurant in Tokio naast die van Whitney Houston. Rob van Esdonk (59) is - letterlijk - een van de allergrootste vechtsporters die Nederland ooit heeft voortgebracht. Een terugblik op de tropenjaren van de Bosschenaar, die getekend werden door het tragische verlies van zijn broer en zus.