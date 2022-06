Motorrijder en automobiliste gewond bij ongeval in Ledeacker

Zeventig jaar geleden stonden kinderen al versteld van het jarige Sprookjes­bos: ‘Sneeuwwit­je leek net echt’

KAATSHEUVEL - Met het platina jubileum van het Sprookjesbos blaast de Efteling dinsdag zeventig kaarsjes uit. In het begin bestond het park aan de Europalaan in Kaatsheuvel uit slechts tien sprookjes. Wil Brok (78) uit Vught was acht jaar toen het bos de deuren opende en was er op de eerste dag al bij. ,,Er waren nog weinig sprookjes, maar voor mij als kind was de dag een belevenis.”

