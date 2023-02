Moorman blijft voor haar kinderen nog even in Heesch wonen

Ooit dé trots van de Kempen... en toen ging langzaam maar zeker het licht uit: hoe Philips in Turnhout van 3.600 naar 360 werknemers zakte

Een icoon van de Kempense economie is anno 2023 uitgedoofd tot een waakvlammetje. Lampenfabrikant Philips in Turnhout onderging intussen tal van ontslagrondes. Waar is het misgegaan? Wanneer gaat het licht definitief uit? En waarom stonden er doorheen de jaren weinig tot geen stakerspiketten aan de poorten? “Philips pakt herstructureringen heel sluw aan.”