Moordaanslag in Breda, omgewaaide bomen door storm en automobiliste rijdt park in na aanrijding

Wat was het meest opvallende 112- en politienieuws in West-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen dat donderdag op deze website is verschenen? De redactie maakte voor u een selectie.

De man die in de nacht van woensdag op donderdag voor zijn woning aan de Jan David Zocherstraat in Breda neergeschoten is een 32-jarige Oosterhouter. Lees meer: Neergeschoten man in Breda is Oosterhouter (32), zwaargewond naar het ziekenhuis

Storm

De tweede herfststorm van het seizoen is achter de rug. Het KNMI beëindigde aan het begin van de middag code oranje. In de regio ging het op meerdere plaatsen mis. In Etten-Leur viel een boom op de motorkap van een geparkeerde auto, evenals in Roosendaal. In Breda scheurde de top uit een boom in de Arenberglaan. De top van de boom versperde de weg dusdanig dat er geen verkeer meer langs kon.

De monumentale rode beuk in stadstuin De Schelp, aan de Vijzel in Oosterhout, is gisterochtend tegen elf uur omgewaaid. De hoogste boom van de stadstuin bleek niet bestand tegen de stormvlagen. Lees meer: Hoogste boom stadstuin De Schelp in Oosterhout bezwijkt onder storm.

Files

Door het slechte weer stonden er files en zat het verkeer op de snelwegen donderdagmorgen in West-Brabant muurvast. Ook in de rest van Nederland was het veel drukker dan normaal. Lees meer: Verkeersinfarct in West-Brabant: files op A16, A17, A27, A58 en A59

Ongelukken

Op het kruispunt van de Penningweg en de Florijnstraat in Etten-Leur zijn donderdagmorgen twee auto’s op elkaar gebotst. Lees meer: Auto's botsen in Etten-Leur, inzittende wordt aan verwondingen behandeld