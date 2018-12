Moord op Mariët Peters uit Sint Hubert, 26 jaar geleden, in Opsporing Verzocht

SINT-HUBERT - In het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht wordt dinsdagavond uitgebreid aandacht besteed aan de moord op Mariët Peters uit Sint Hubert. Deze kerst is het precies 26 jaar geleden dat Mariët Peters uit Sint Hubert om het leven werd gebracht. Op donderdag 24 december 1992 werd ze dood op haar bed gevonden. Ze was zwanger en bleek te zijn gewurgd.

Het cold caseteam van de politie Oost-Brabant vroeg afgelopen jaren meerdere keren aandacht voor de zaak. Zo was de moord op Mariët was één van de zaken op de coldcasekalender 2017. De nieuwe aandacht zorgde weliswaar voor veel reacties en verontwaardiging, maar leidde tot weinig concrete tips.

Zwanger

Mariët was getrouwd met Bart Bens en bijna vier maanden zwanger op de dag dat ze stierf. Ze werkte bij een elektrobedrijf in Uden. Haar man was chauffeur bij een mestdistributiebedrijf. Op donderdag 24 december 1992 ging hij in alle vroegte naar zijn werk. Toen hij ’s middags thuiskwam stond de voordeur open. Het hele huis aan de Nimrod in Sint Hubert was overhoop gehaald en Mariët lag dood op bed, gewurgd.

Scenario’s

Het vermoeden is dat een inbraak volledig uit de hand is gelopen. Het raampje in de voordeur was vernield, alles lag overhoop en er was in kastjes gezocht. De buit lag in de auto van Mariët en Bart. Omdat er extra beveiliging op de auto zat, lukte het de dader(s) kennelijk niet om de auto te starten. Tot nu toe is niet bekend wie er achter dit misdrijf zit.

Nieuwe informatie

In Opsporing Verzocht wordt dinsdag uitgebreid stilgestaan bij deze cold case. De nabestaanden van Mariët komen aan het woord en een rechercheur van het coldcaseteam gaat in op de onderzochte scenario’s. Het team komt met nieuwe informatie in de hoop de zaak na 26 jaar te kunnen oplossen.