Moonen flink in de problemen: stijgende bouwkosten zijn zorg voor meer bouwers

DEN BOSCH - De explosief stijgende inkoopprijzen voor bouwbedrijven, hebben een eerste groter regionaal en landelijk opererend bouwbedrijf in directe problemen gebracht. Bouwgroep Moonen in Den Bosch heeft voorlopig uitstel van betaling gekregen. Volgens directeur Sander Martens zijn de financiële problemen direct gevolg van gestegen bouwprijzen.

De bouwsector kampt al geruime tijd met de sterk gestegen prijzen van onder andere heipalen, vloeren, daken, metselaars, onderaannemers, deuren en timmerlieden. Die bouwprijzen zijn zo gestegen door een toenemende vraag en een tekort aan materialen en menskracht.

Uitstel van betaling

De sterk stijgende bouwkosten, volgens kenners van de sector tussen de zes en tien procent, leidt tot problemen bij bouwondernemers. Daaronder dus, zo stelt directeur Martens, ook Bouwgroep Moonen in Den Bosch. Het bedrijf, met 110 medewerkers, kreeg deze week voorlopig uitstel van betaling om onder leiding van twee bewindvoerders orde op zaken te stellen. Diverse klussen van het bedrijf, waaronder bij modewarenhuis Van Tilburg in Nistelrode, worden gewoon uitgevoerd.

De Nederlandse Vereniging van Ontwikkelaars en Bouwondernemers (NVB), stelt dat de hele bouwsector kampt met de stijgende bouwkosten. NVB-zegsman Coen van Rooyen stelt dat het 'oppervlakkig lijkt dat het allemaal hosanna is in de bouw'. ,,Het lijkt er zeker op dat er weer volop gebouwd wordt na de crisis. Maar onderhuids is de spanning enorm. En dat wordt vooral veroorzaakt door de bouwkosten".

Verliespost

Als een bouwer zich, bij stijgende inkoopprijzen onvoldoende heeft weten in te dekken, slaat een bouwproject met een vrij gangbare marge van slechts enkele procentpunten al snel om in een verliespost. Buwers rekenen zich rijk bij inschrijvingen, maar komen in problemen bij de uitvoering. Van Rooyen: ,,Zeker indien het om een aanbesteed werk gaat, komt een bouwer serieus in de nesten." In 2016 ging 539 bouwers failliet. In 2017 kwam dat uit op 469.

Ook grote bouwers, zoals onder andere Heijmans, Strukton, Ballast Nedam en BAM, maken zich zorgen over de stijgende bouwprijzen en gevolgen voor de sector waar ruim 300.000 mensen werkzaam zijn. Heijmans-topman Ton Hillen zegt zich genoodzaakt om de stijgende inkoopprijzen door te berekenen aan de opdrachtgever. Heijmans wil in ieder geval niet meer het prijsrisco nemen, aldus Hillen bij de presentatie van jaarcijfers.