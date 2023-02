‘Mooie vrouwen zitten goed verstopt tijdens zittingsavond Helenaveen’

De Helenaveense carnavalsvereniging brengt het publiek uiteenlopende acts uit alle windstreken. De avond is van acht tot twaalf uur goed gevuld met tonpraters, danseressen en amusementsgroepen. Wie niet ineens alle grappen vat, kan later de dvd terugkijken, aldus grootvorst Kees die het geheel aan elkaar praat.

De eerste buutreedner, Jasper van Gerwen uit Hilvarenbeek, is te laat want hij is aangehouden door de politie. „U bent een gevaar op de weg, zeiden ze. Waarom denk je dat ik op de stoep rij?” Als Wally, afgeleid van de kinderboekenserie Waar is Wally?, betreedt hij de ton. Wally houdt ervan zich te verstoppen. Mensen zijn naar hem op zoek. „Heel de wereld zoekt mij, maar niemand ziet mij zitten. Mijn vriendinnetje ook niet. Daarom zei mijn moeder: Ga maar naar Helenaveen. Daar komen mooie vrouwen. Dusss… Die zijn ook goed in verstoppen.”

Oude meuk

Kletser Rob Scheepers uit Helmond betrekt het publiek van meet af aan bij zijn optreden. Als ‘Joop van de Kringloop’ spreekt hij iemand aan op de eerste rij. „Hé, ik kom hier voor jou. Ja, dat moet jij zijn. Ze zeiden tegen mij: Ge moet naar Helenaveen komen om ouwe meuk op te halen.”

Zo zijn er meer toeschouwers de klos. „Gisteren kwam er iemand in de winkel met een zielig verhaal. Hij had geen geld. Ik heb hem de lelijkste kleren gratis meegegeven. En nou zie ik hem hier vooraan zitten! Staat je goed hoor.” De tafel waaraan de man zit ligt dubbel, de rest van de zaal ook.

Tussen de tonpraters door zorgen diverse dansgroepen voor een energiek intermezzo. Natuurlijk zetten de dansmariekes van De Peelpluimen zelf hun beste beentje voor. Het Helenaveense Take Off brengt het sprookje van Raveleijn al dansend tot leven. En de Meijelse meiden van Let’s Do It! zwepen het publiek op met hun dans op Afrikaanse ritmes.

Niet woke

Er is nog meer entertainment van Peelse bodem. De groep Steek Off neemt prins Steven op de hak. In hun lied Gewoon deurdonderen komt zijn hectische leven aan bod in woord en beeld.

Van Alles Wa, eveneens uit het dorp, brengt de woke beweging te berde. Het is volgens hen in om je excuses te maken voor iets wat niet woke is. De groep krijgt het gehele publiek zover om ‘Sorry!’ te roepen voor allerhande flauwekul.

Amsterdammer Riza Tisserand maakt als tonprater de mix aan lokale en nationale acts compleet. Organisator Roger Maessen is tevreden: „Een goeie show voor zo’n klein dorp.” Een dag later doen ze het nog eens dunnetjes over tijdens de tweede zittingsavond.