Mooi weer: de tuin in! Maar hoe maak je alles voorjaarsklaar?

Dagje Efteling te duur? Dit zijn goedkopere alternatieven

10:04 KAATSHEUVEL – Een ticket voor de Efteling? Dat is dan 38 euro alstublieft. Kaartjes voor pretparken worden steeds duurder. Voor een dagje in het magische sprookjesbos (plus alles wat daarbij hoort) betaalt een gezin nu ruim 150 euro. De hoogste prijs die je in Nederland kan betalen voor een attractiepark.