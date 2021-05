Mooi moederdagcadeau gekregen? Stuur ‘m dan hier in

Prachtig, zo'n volkstuin, maar er zijn te weinig percelen voor iedere liefhebber

2 mei HINTAM/BERLICUM/DEN BOSCH - Schoffelen in je eigen volks- of moestuin, heerlijk relaxed en ook nog goed voor wat extra lichaamsbeweging en de sociale contacten. En hoe leuk is het om je eigen gepote aardappelen en smaakvolle gekweekte groenten op je bord te serveren of een veldboeket te plukken? Het probleem is dat er doorgaans een tekort is aan beschikbare percelen.