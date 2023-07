Mooi, dat nieuwe theater, maar wat doet die bus op het dak? Bosschenaren en bezoekers over blikvanger

Dodelijk ongeval in Aar­le-Rix­tel is volgens de rechter geen fout van de gemeente Laarbeek

AARLE-RIXTEL - De gemeente Laarbeek is volgens de rechter niet aansprakelijk voor een dodelijk verkeersongeval in juni 2019. Op de Kloosterdreef in Aarle-Rixtel kwam een vrouw om het leven. Volgens haar man was dat de schuld van de gemeente omdat er onvoldoende was gewaarschuwd voor een aanpassing aan de weg.