Monsterwesp tóch in Nederland, Brabantse boswachter stomverbaasd: 'Hoe is hij hier gekomen?'

OISTERWIJK/DREISCHOR - Tientallen meldingen kwamen er binnen over de komst van de Aziatische hoornaar naar Nederland. Tot nu toe ging het altijd om Europese hoornaar. Nu lijkt het er écht op dat het dier in Nederland is. En wel in het Zeeuwse Dreischor. Boswachter Frans Kapteijns uit Oisterwijk reageert stomverbaasd. ,,Dit had ik echt niet zien aankomen. Hoe is deze hoornaar hier gekomen?”

Het dier werd gevonden door Ron van de Roer. Hij plaatste vier foto's op Waarneming.nl. De eigenaar van de website, Hisko de Vries, heeft de melding gevalideerd. Ook deskundige Bram Cornelissen van de Wageningen University denkt dat het hier om de Aziatische hoornaar gaat.

,,Ik heb het beestje niet in handen gehad, maar op basis van de foto's kan ik zeggen dat het inderdaad de Aziatische hoornaar is', zegt hij. ,,Wij hebben de afgelopen tijd tientallen foto's onder ogen gekregen van mensen die dachten dat ze hem hadden gezien, maar dan waren het telkens Europese hoornaars of zweefvliegen. Dit is de eerste foto waarop de Aziatische te zien is.”

Koningin in Nederland?

Voor boswachter Frans Kapteijns is er geen twijfel over mogelijk. ,,Dit is ‘m, honderd procent”, zegt hij stellig. ,,De belangrijkste vraag is: hoe is hij hier gekomen? Heeft iemand hem expres of per ongeluk meegenomen? Is er een nest in de buurt? Is een koningin onze kant op gekomen? We moeten zo snel mogelijk duidelijkheid hierover krijgen, want dit kan een groot probleem worden.”

De vondst is voor Stichting platform Stop invasieve exoten aanleiding om alarm te slaan bij minister Kamp van Economische Zaken. Zij wil dat hij in actie komt en de verspreiding van de hoornaar voorkomt. Het dier is volgens de stichting zeer schadelijk voor bijen en andere insecten en staat om die reden op de lijst met 49 invasieve uitheemse soorten die in de hele Europese Unie moeten worden aangepakt.

Volledig scherm Boswachter Frans Kapteijns © Marc Bolsius

Onomkeerbare schade

,,Als hij daar te lang mee wacht, is uitroeiing niet meer mogelijk, en zal forse en onomkeerbare schade optreden aan zowel natuur als economie. En hij heeft dan aan ‘Brussel’ heel wat uit te leggen”, aldus Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform Stop invasieve exoten.

Kapteijns schaart zich achter de woorden van Reinhold. Hij adviseert Den Haag om de zaak serieus op te pakken. ,,Als er hier nesten van Aziatische hoornaars gaan komen, dan hebben we plotseling wel heel veel roofdieren in Nederland. Daar moeten we met z’n allen voor waken. Het wordt tijd om een specialist naar België te sturen die op zoek moet naar het dichtstbijzijnde nest."

Bestuivers

De Aziatische hoornaar eet honingbijen en ook wilde bijen, mieren, vliegen, vlinders en rupsen. 'Hierdoor neemt het aantal insecten af dat zorgt voor de bevruchting van planten. Als de Aziatische hoornaar zich vestigt is het te verwachten dat de populaties van wilde bijen, en mogelijk ook hommels, zullen afnemen. In natuurgebieden heeft de afname van bestuivers potentieel een negatief effect op de bestuiving van planten, en dus ook op de groei van beschermde plantensoorten', schrijft de Stichting platform Stop invasieve exoten

Voor de mens is een steek van de hoornaar vergelijkbaar met die van een gewone wesp: pijnlijk, maar niet levensbedreigend (tenzij iemand allergisch is). Of Brabant zich zorgen moet maken? ,,Vooralsnog gaat het om een losse waarneming, niets wijst erop dat een hele kolonie aan Aziatische hoornaars in ons land is. Dus nee, mijn gevoel zegt dat het daarvoor nog te vroeg is.”

Volledig scherm © Ron C. van de Roer