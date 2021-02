Monique uit ‘Ik Vertrek’ tijdelijk terug om hier geld te verdienen: ‘Onze kosten bedroegen 7000 tot 8000 euro per maand, maar er kwam niets meer binnen’

Vogelgriep vastge­steld bij een pluimveebe­drijf Sint-Oedenrode, twee omliggende bedrijven preventief geruimd

20 februari SINT-OEDENRODE - Bij een legkippenbedrijf in Sint-Oedenrode is vogelgriep (H5) vastgesteld. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen twee andere pluimveebedrijven. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden ook deze twee bedrijven geruimd.