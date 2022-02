Mondkapje, testbewijs, QR-code: ook de draad kwijt? Met deze checklist vergeet jij niks tijdens carnaval

Heel Nederland racet naar Brabant voor dakpannen

Het loopt storm in Sprang-Capelle. Storm na de storm, zeg maar. Bij dakpannendealer Bogers komen klanten uit alle windstreken een nieuwe set dakpannen in te slaan. Zelfs al moeten ze daarvoor uit Friesland komen. De reden is dat ze er heel veel exclusieve pannetjes hebben, dus is het gegarandeerd raak.

21 februari